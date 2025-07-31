Суд отправил брянца в колонию за торговлю наркотиками

Суд отправил брянца в колонию на девять лет за торговлю наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказался 34-летний житель областного центра.

Мужчина через мобильное приложение получал от сообщников сведения о местонахождении крупных партий с наркотиками. Он забирал запрещенные веществ и делал мелкие «закладок» на территории Брянска.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции 15 ноября прошлого года. Более пяти граммов наркотиков правоохранители изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.