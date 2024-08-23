Суд отправил брянца в колонию за убийство 25-летней давности и хранение наркотиков

Суд отправил брянца в колонию на 13 лет за убийство 25-летней давности и хранение наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о хранении наркотиков. Приговор выслушал 54-летний уроженец Московской области.

Мужчина выращивал на территории своего жилища растения конопли. Полицейские изъяли более 50 кустов. В них содержалось около четырёх килограммов марихуаны.

Следователи также выяснили, что в 1999 году фигурант был осужден в Московской области за убийство на 14 лет лишения свободы. Но мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

В Жуковском районе он жил четыре года под чужими паспортными данными.

Суд по совокупности приговоров отправил виновного на 13 лет в колонию строгого режима. Решение не вступило в законную силу.