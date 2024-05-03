Суд отправил брянца в колонию за убийство незнакомого мужчины

Житель Новозыбкова, задушивший проводом незнакомого мужчину, проведёт девять с половиной лет в тюрьме. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. Приговор выслушал 33-летний житель города Новозыбкова.

Ночью 1 декабря 2023 года мужчина пил алкоголь в гостях у своих знакомых в комнате общежития. Фигурант зашёл в соседнюю комнату, где поссорился с проживающим в ней мужчиной. Незнакомца подозреваемый задушил кабелем от бытового прибора.

Суд приговорил виновного к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. Также он должен выплатить матери погибшего один миллион рублей и возместить расходы на погребение. Решение не вступило в законную силу.