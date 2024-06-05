Суд отправил брянца в колонию за убийство соседки

Суд отправил 61-летнего брянца в колонию на 10 лет за убийство соседки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказался 61-летний житель посёлка Белые Берега.

14 декабря прошлого года пьяный мужчина в очередной раз поссорился с 49-летней соседкой, с которой у него был затяжной конфликт. Фигурант 22 раза ударил женщину ножом. От полученных ранений потерпевшая умерла на месте.

Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.