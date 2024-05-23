Суд отправил брянца в колонию за жестокое убийство знакомого

Суд отправил брянца в колонию на восемь с половиной лет за жестокое убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. Н скамье подсудимых оказался 24-летний житель Почепского района.
13 декабря прошлого года мужчина пил спиртное в доме 39-летнего знакомого в селе Семцы. Мужчины поссорились. Гость набросился на хозяина жилища с ножом и три раза ударил в грудь, после чего выбросил нож и ушёл. Вечером молодой человек вернулся, чтобы скрыть следы преступления. Потерпевший оказался ещё жив. Сковородой и кирпичом фигурант нанес смертельные удары по голове приятелю.
Правоохранители выяснили, что причиной трагедии стали 150 рублей. Потерпевший взял деньги и должен был купить лапшу быстрого приготовления, но не принёс её.
Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.
22.05.2024 16:08
Код допуска
Смоленск станет площадкой для проведения всероссийского молодёжного ИТ-форума «Свой код». Он объединит талантливых ребят со всей страны, увлечённых информационными технологиями. Детали организации масштабного мероприятия обсудили во время прошедшей встречи губернатор Смоленской области Василий Анохин и глава Минцифры России Максут Шадаев. «Договорились, что ведомство окажет содействие в подготовке к форуму. К партнёрскому участию будут также привлечены VK и Яндекс», – рассказал об итогах встречи глава
22.05.2024 16:05
Скажите «сыр»
В Смоленской области будут производить сыр «Чеддер» – выпуск популярного продукта будет налажен в Гагарине. И в ближайшее время первая партия сыра будет готова к продаже. Напомним, что соответствующее соглашение между правительством Смоленской области и заводом «Гагаринконсервмолоко» было подписано в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. «В настоящее время реализация этого инвестпроекта находится на финальном этапе, – рассказал губернатор Василий Анохин. – Общий объём инвестиций, вложенных
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Пришло время героев
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Для экстренных ситуаций
Смолян научат основам тактической и гражданской медицины Как грамотно перевязать рану, наложить шину или сделать непрямой массаж сердца… Эти и другие важные знания смоляне смогут приобрести благодаря проекту по отработке навыков и приёмов оказания первой помощи, который будет запущен в Смоленске. Получить инструктаж Подробности реализации этого проекта губернатор Василий Анохин обсудил в ходе встречи с