Суд отправил брянца в колонию за жестокое убийство знакомого

Суд отправил брянца в колонию на восемь с половиной лет за жестокое убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. Н скамье подсудимых оказался 24-летний житель Почепского района.

13 декабря прошлого года мужчина пил спиртное в доме 39-летнего знакомого в селе Семцы. Мужчины поссорились. Гость набросился на хозяина жилища с ножом и три раза ударил в грудь, после чего выбросил нож и ушёл. Вечером молодой человек вернулся, чтобы скрыть следы преступления. Потерпевший оказался ещё жив. Сковородой и кирпичом фигурант нанес смертельные удары по голове приятелю.

Правоохранители выяснили, что причиной трагедии стали 150 рублей. Потерпевший взял деньги и должен был купить лапшу быстрого приготовления, но не принёс её.

Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.