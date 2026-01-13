Суд отправил брянца в СИЗО за покушении на убийство знакомого

2026, 13 января 09:43

Суд отправил брянца в СИЗО по обвинению в покушении на убийство сожителя сестры. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В преступлении обвинили 37-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, ночью 15 декабря минувшего года мужчина был в гостях у своей сестры в общежитии по улице Окружной в Бежицком районе. Фигуран поссорился с сожителем родственницы и несколько раз ударил его ножом в шею и грудь.

Потерпевший чудом остался жив, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Подозреваемому предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.