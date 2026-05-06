Происшествия

2026, 06 мая 12:12
Суд отправил брянца в тюрьму на 12 лет за убийство женщины
Суд отправил брянца в тюрьму на 12 лет за убийство женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм женщине. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель Карачевского района.

Ночью 22 февраля 2026 года в квартире дома по улице Дзержинского в Карачеве пьяный фигурант поссорился с сожительницей. Он жестоко избил женщину. В этот же день 45-летняя потерпевшая от полученных травм умерла в больнице.

Суд приговорил виновного к 12 годам в исправительной колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

