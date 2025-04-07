Суд отправил брянца в тюрьму за насильственные действия в отношении дочери

Суд отправил брянца в тюрьму на 13,6 лет за насильственные действия в отношении дочери и хранение самодельного пистолета. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. На скамье подсудимых оказался 47-летний житель Дятьковского района.

С марта 2018 года по февраль 2024 года мужчина совершал в отношении своей малолетней дочери насильственные действия сексуального характера. С девочкой они жили вдвоём. О преступлениях потерпевшая рассказала знакомой только в 14 лет.

Мужчина также хранил дома самодельный пистолет и 29 патронов к нему.

Суд приговорил виновного к 13 с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.