Суд отправил брянца в тюрьму за убийство женщины

Суд отправил брянца, забившего сожительницу до смерти, в тюрьму на восемь лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело т причинении смертельных травм. Приговор выслушал 38-летний житель деревни Пластовое Навлинского района.

27 августа 2024 года пьяный фигурант у себя дома поссорился с сожительницей. Он избил 40-летнюю женщину. Через два дня от полученных травм женщина умерла в больнице.

Суд приговорил его к восьми годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.