Суд отправил брянца в тюрьму за угон и ДТП с пострадавшим

Суд отправил 25-летнего жителя Брянска в тюрьму за угон машины у приятеля и ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об угоне и ДТП с пострадавшим. Приговор выслушал 25-летний житель Брянска.

1 октября 2023 года молодой человек, не имея водительский прав, угнал из садового общества «Весна» в Брянском районе автомобиль приятеля. Тот в это время спал. На машине он поехал с другими знакомыми. Водитель не справился с управлением. Легковушка вылетела с трассы и врезалась в дерево. Один из пассажиров получил тяжёлые травмы. Обвиняемый же с места аварии сбежал.

Суд приговорил виновного к трём годам и двум месяцам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.