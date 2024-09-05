Суд отправил брянского водителя на работу за сбитого насмерть пешехода

Суд отправил брянского водителя на принудительные работы за сбитого насмерть пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе брянского областного суда.

Суд в Клинцах рассмотрел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Приговор выслушал 53-летний клинчанин.

В мае прошлого года мужчина ехал на машине по улице 706 Продотряда в Клинцах. Он, не заметил, что машина перед ним снизила скорость. Через пешеходный переход на красный сигнал светофора бежал человек.

Фигурант же перестроился на другую полосу, не снижая скорости.Машина сбила пешехода. Тот позднее умер от полученных травм в больнице.

Суд назначил виновному два года принудительных работ с удержанием 10% ежемесячного заработка в доход государства и лишил водительских прав. Приговор не вступил в законную силу.