Суд отправил в колонию брянца за ограбление ребёнка. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о грабеже. Приговор выслушал житель областного центра.

Днём 5 декабря прошлого года пьяный мужчина в подъезде многоквартирного дома на улице Красных Партизан в Фокинском районе напал на маленькую девочку, повалил её на пол и отобрал мобильный телефон. Нападавшего быстро задержали сотрудники полиции. Телефон правоохранители вернули владелице.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.