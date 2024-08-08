Суд отправил в колонию брянца за ограбление знакомого

Суд отправил в колонию 38-летнего брянца за ограбление знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о грабеже. Приговор выслушал 38-летний житель областного центра.

Вечером 10 декабря 2024 года пьяный мужчина избил знакомого. Затем он забрал у него золотое кольцо и мобильный телефон. Ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к трём годам и двум месяцам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.