Суд отправил в колонию брянца за убийство знакомого

Суд приговорил к восьми годам колонии жителя Дятьково, забившего до смерти знакомого, на поминках его супруги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался ранее судимый 29-летний мужчина.

В ночь с 16 на 17 ноября прошлого года мужчина пил вместе с 37-летним приятелем. Они поминали жену последнего. Мужчины поссорились и фигурант избил знакомого. Из-за черепно-мозговой травмы потерпевший умер на месте.

Подсудимый освободился из тюрьмы за две недели до совершения преступления. Суд вернул его в тюрьму ещё на восемь лет. Приговор не вступил в законную силу.