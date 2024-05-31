Суд отправил в колонию бывшего директора брянского техникума за взятки
Бывшего директора брянского техникума, виновного в получении взяток на 4 млн рублей, суд отправил в колонию на семь с половиной лет.
Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о получении взяток. Приговор выслушала бывший директор Брянского техникума питания и торговли.
С января 2013 года по июнь 2021 года женщина, используя служебное положение, способствовала выплате стимулирующих доплат своим сотрудникам. Эти же деньги работники ей отдавали за покровительство по службе. Всего директор незаконно получила более 4 миллионов рублей.
Суд приговорил виновную к семь с половиной годам в колонии общего режима и 1 500 000 рублей штрафа. Всю сумму взятки конфисковали в доход государства. Решение в законную силу не вступило.
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