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Суд отправил в колонию лжемастера по ремонту техники из Брянска

2024, 20 сентября 15:39 Происшествия
Суд отправил в колонию лжемастера по ремонту техники из Брянска
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Суд отправил в колонию на два с половиной года брянца, который обманывал людей под предлогом ремонта бытовой техники. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского областного суда.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал неоднократно судимый житель областного центра. 

В 2021 и 2022 годах фигурант в интернете размещал информацию об услугах по ремонту бытовой техники. От клиентов от получал деньги под предлогом оплаты своей работы и приобретения запасных частей, а также забирал неисправные приборы. 

После этого обвиняемый пропадал, а деньгами и техникой распоряжался по своему усмотрению.

Виновного суд отправил на два с половиной года в колонию строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

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