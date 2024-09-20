Суд отправил в колонию лжемастера по ремонту техники из Брянска

Суд отправил в колонию на два с половиной года брянца, который обманывал людей под предлогом ремонта бытовой техники. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского областного суда.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал неоднократно судимый житель областного центра.

В 2021 и 2022 годах фигурант в интернете размещал информацию об услугах по ремонту бытовой техники. От клиентов от получал деньги под предлогом оплаты своей работы и приобретения запасных частей, а также забирал неисправные приборы.

После этого обвиняемый пропадал, а деньгами и техникой распоряжался по своему усмотрению.

Виновного суд отправил на два с половиной года в колонию строгого режима. Решение не вступило в законную силу.