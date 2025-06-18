Суд отправил в колонию сбившего пенсионерку жителя Унечи

Суд отправил в колонию 19-летнего жителя Унечи, сбившего насмерть пожилую велосипедистку и скрывшегося с места аварии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре

Суд Унечского района вынес приговор по уголовному делу о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказался 19-летний житель Унечи.

Вечером 23 октября 2024 года молодой человек за рулём BMW 520i в Унече превысил скорость более чем в 2 раза. Он сбил пожилую женщину на велосипеде. С места происшествия фигурант скрылся. Потерпевшая умерла от полученных травм.

Подсудимый признал себя виновным. Суд отправил его на шесть лет в колонию-поселение. Приговор не вступил в законную силу.