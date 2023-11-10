Суд отправил в колонию виновного в смертельном ДТП водителя из Злынки

Суд отправил в колонию на пять с половиной лет водителя из Злынки, виновного в ДТП с двумя жертвами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Почепского района рассмотрел уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии. На скамье подсудимых оказался 25-летний житель Злынки.

Утром 9 апреля прошлого года мужчина ехал на неисправном автомобиле Volkswagen Passat по трассе в Почепском районе. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Sportage. 37-летний мужчина и 11-летний мальчик из Kia погибли. Еще один взрослый и один ребёнок из этого же автомобиля получили тяжелые травмы.

Суд приговорил виновного к пяти с половиной годам в колонии-поселении. Водительских прав мужчина лишился на два года. Приговор не вступил в законную силу.