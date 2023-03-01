Суд отправил в колонию водителя за смертельное ДТП

Автомобилист, насмерть сбивший на переходе в Брянске женщину, проведёт два года в колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии . На скамье подсудимых оказался 55-летний житель областного центра.

Вечером 26 октября прошлого года фигурант на Toyota Camry сбил 49-летнюю женщину. Она шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара пострадавшую отбросило на встречную полосу.Там женщина попала под колёса LADA Largus. От полученных травм женщина умерла на месте.

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии-поселении, а также лишил прав. Решение не вступило в законную силу.