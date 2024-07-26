Суд отправил в колонию застрелившего односельчанина брянца

Брянца, застрелившего односельчанина, суд отправил в колонию на девять лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве, а также хранении, изготовления боеприпасов и взрывчатых веществ. Приговор выслушал 63-летний житель села Вздружное Навлинского района.
30 декабря прошлого года пьяный фигурант пришел к дому соседа с обрезом охотничьего ружья. Он разбил окно и дважды выстрелил. Потерпевший получил смертельные травмы. Причиной убийства стал долг односельчанина перед обвиняемым в 500 рублей.
В доме фигуранта сотрудники полиции обнаружили порох и самодельные патроны.
Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима и 105 тысяч рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.
24.07.2024 11:13
Бригада, на выезд!
Как в регионе повышают качество оказания медпомощи. В сфере здравоохранения региона в последнее время происходят значительные изменения: в медучреждения приходят молодые кадры, больницы получают современное оборудование, а реанимационная служба области проходит модернизацию. Большую роль в перенастройке работы реанимации играет поддержка Центра ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России, с которым регион сегодня активно сотрудничает, и участие в
24.07.2024 11:11
«Факел» зажёгся для гостей
С 17 июля смоленский оздоровительный лагерь «Факел» принимает 100 ребят из подшефного для региона Мангушского района Донецкой Народной Республики. Для них созданы комфортные и безопасные условия, подготовлена насыщенная культурная и развлекательная программы. С пожеланиями отлично отдохнуть, набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения обратился к юным гостям губернатор Василий Анохин. «Уверен, что ребята проведут эти
24.07.2024 11:09
Быть в движении!
В регионе активно развивается «Движение Первых» и большое вниманию этой теме уделяется на самом высоком уровне. Как подчёркивает губернатор Василий Анохин, «Движение» – один из ключевых партнёров в воспитательной повестке региона. На днях Василий Анохин совместно с заместителем Председателя Правления – руководителем аппарата «Движения» Маратом Закировым открыли в социально-оздоровительном центре «Голоевка» базовый лагерь «Первых». «Вместе