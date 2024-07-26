Суд отправил в колонию застрелившего односельчанина брянца

Брянца, застрелившего односельчанина, суд отправил в колонию на девять лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве, а также хранении, изготовления боеприпасов и взрывчатых веществ. Приговор выслушал 63-летний житель села Вздружное Навлинского района.

30 декабря прошлого года пьяный фигурант пришел к дому соседа с обрезом охотничьего ружья. Он разбил окно и дважды выстрелил. Потерпевший получил смертельные травмы. Причиной убийства стал долг односельчанина перед обвиняемым в 500 рублей.

В доме фигуранта сотрудники полиции обнаружили порох и самодельные патроны.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима и 105 тысяч рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.