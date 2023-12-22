Суд отправил в колонию жителя Унечи, забившего до смерти знакомого

Суд отправил в колонию на семь лет 43-летнего жителя Унечи, забившего до смерти приятеля. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. на скамье подсудимых оказался 43-летний житель города Унеча.

Вечером 14 февраля мужчина в своей комнаты общежития по улице Крупской поссорился с 43-летним знакомым. Он сильно избил приятеля. Потерпевший от полученных травм умер.

Суд приговорил виновного к семи годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.