Суд отправил виновного в смертельной аварии брянца на принудительные работы на два года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский районный суд рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушал 59-летний житель Брянска.

Днём 16 декабря прошлого года на автодороге «Брянск — граница с Республикой Беларусь» в Клинцовском районе фигурант не справился с управлением автопоезда DAF. Фура выехала на встречную полосу и врезался в автомобиль «Нива». Пассажирка легковушки от полученных травм погибла на месте.

Суд приговорил виновного к двум годам принудительных работ и лишил права управления транспортным средством. Решение не вступило в законную силу.