Суд отправил жительницу Брянска в колонию за нападение на сожителя

Суд отправил жительницу Брянска в колонию за нападение с ножом на сожителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района Брянска вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказалась 39-летняя жительница поселка Полпино.

Вечером 30 ноября прошлого года женщина у себя дома поссорилась с сожителем. Она ударила ножом мужчину в спину, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновную к году в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.