Суд отправил жительницу Унечи в колонию за обезображивание лица бутылкой

Суд отправил жительницу Унечи в колонию на 2,5 лет за обезображивание лица приятельницы бутылкой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказалась 41-летняя жительница Унечи.

3 августа прошлого года в кафе «Бахус» пьяная женщина поссорилась со знакомой. Фигурантка разбила об голову приятельницы стеклянную бутылку. Горловиной с заостренными краями она провела по лицу потерпевшей от глаза до подбородка. Женщине был причинён тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

Ранее обвиняемая уже была судима за аналогичное преступление. Вновь закон она нарушила в период отсрочки отбывания наказания до 14-летия её ребёнка.

Суд приговорил виновную к двум с половиной годам в колонии общего режима, отменил отсрочку по предыдущему приговору, а также удовлетворил иск на сумму 400 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.