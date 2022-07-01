Суд отправил жителя Клинцов в колонию за 18 грамм наркотика

В посёлке Добрунь его задержали полицейские.

Брянский районный суд озвучил приговор ранее судимому 31-летнему жителю Клинцов за хранение наркотиков.

18 декабря прошлого года обвиняемый купил для себя наркотик – более 18 граммов метадона. Вечером того же дня в посёлке Добрунь Брянского района его задержали полицейские. Наркотики у мужчины изъяли.

Суд приговорил виновного к трём годам и четырём месяцам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.