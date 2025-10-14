Суд отправил жителя Новозыбкова в колонию за убийство отчима сожительницы

Суд отправил жителя Новозыбкова в колонию за причинение смертельных травм отчиму своей сожительницы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 26-летний житель Новозыбкова.

В апреле 2025 года пьяный фигурант поссорился с отчимом своей сожительницы. Он несколько раз ударил мужчина кулоком по лицу и голове. От полученных травм потерпевший умер в больнице через несколько дней.

Суд отправил виновного на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.