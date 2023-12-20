Суд приговорил набросившегося на инспектора ДПС брянца к условному сроку

Суд приговорил жителя Клинцов, пытавшегося душить инспектора ДПС, к условному лишению свободы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о нападения на сотрудника полиции. На скамье подсудимых оказался 42-летний житель города Клинцы.

Утром 3 сентября 2023 года сотрудник ДПС остановил «ВАЗ 2110» под управлением нетрезвого фигуранта на территории Гордеевского района. Инспектор стал составлять протокол, а мужчина вырвал документ из его рук, а затем схватил полицейского за шею и сдавил её.

Суд приговорил виновного к трём годам лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.