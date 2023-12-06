Суд приговорил сбившего насмерть велосипедиста водителя к тюремному сроку

Суд на полтора года отправил в колонию водителя, который насмерть задавил 66-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска озвучил приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. На скамье подсудимых оказался 23-летний брянец.

7 августа на проспекте Героев в областном центре молодой человек на Ford Focus превысил скорость и сбил 66-летнего велосипедиста. Мужчина получил тяжёлые травмы и умер в больнице.

Суд приговорил виновного к полутора годам в колонии-поселении.На два года мужчина лишился водительских прав. Приговор не вступил в законную силу.