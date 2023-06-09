Суд приговорил убийцу брянского телеоператора к 14 годам колонии

Суд приговорил жителя Брянска, причинившего смертельное ранение оператору местного телеканала, к 14 годам колонии. О приговоре сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело об убийстве 49-летнего телеоператора «Брянской Губернии» Игоря Винничука. На скамье подсудимых оказался 51-летний брянец – сосед погибшего по дому.

По версии следствия, вечером 9 мая 2022 года на лестничной площадке в подъезде дома по улице Коммунальной в Брянске обвиняемый ударил оператора ножом в живот. Потерпевший от массивной кровопотери, вызвавшей гиповолемический шок, в 3 часа 15 минут 10 мая 2022 года умер в больнице.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого не заслуживающим снисхождения. Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет в колонии строгого режима. Он также обязан выплатить полтора миллиона рублей потерпевшей стороне. Приговор не вступил в законную силу.