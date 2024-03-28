Суд рассмотрел дело об обмане 31 брянца на 28 млн рублей

Суд вынес приговор по уголовному делу об обмане 31 брянца на 28 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве и незаконном предпринимательстве. На скамье подсудимых оказались 46-летний житель Смоленска, 47-летний житель Брянска и его 45-летняя супруга.

С 2014 по 2023 год соучастники в двух офисах в областном центре незаконно и без лицензии выдавали гражданам займы под высокие проценты под залог недвижимости. Члены группы создавали условия для невозможности погашения задолженности и забирали имущество у граждан. Некоторые жертвы лишились единственного жилья.

От противоправных действий пострадал 31 житель Брянской области. Они лишились более 28 млн рублей.

Мужчин суд отправил в колонию на шесть с половиной лет. и оштрафовал на полмиллиона рублей. 45-летняя жительница Брянска также получила пять лет тюрьмы и 500 тысяч рублей штрафа. Отбывать наказание она будет после достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.