Суд рассмотрит дело об обмане брянского автосалона почти на 4 млн рублей

Суд рассмотрит дело о мошенничестве в отношении брянского автосалона почти на 4 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении 37-летнего жителя Санкт-Петербурга рассмотрит Приморский районный суд северной столицы.
По версии следствия, с октября 2020 года по апрель 2021 года мужчина разместил заказы на проведение аукционов на поставку в адрес подконтрольных ему организаций семь автомобилей LADA и Renault. После торгов он заключил договоры на поставку с автосалоном Брянска. Получив машины, мужчина внес только часть оплаты. Автомобили он продал физическим лицам по цене ниже рыночной. Размер ущерба превысил 3,9 млн рублей.
Обвиняемый содержится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
15.02.2023 12:26
Взрослым — о «детских» выплатах. Кто и когда получит Единое пособие в регионе?
9 февраля Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый «детским выплатам» и порядку получения единого пособия. На вопросы смолян ответили управляющий Отделением Социального фонда России по Смоленской области Наталия Грищенко и заместитель начальника департамента Смоленской области по социальному развитию Ольга Семченкова. Напомним, с 1 января 2023 года произошли изменения в
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