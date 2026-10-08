Брянская делегация участвует в агропромышленной выставке «Золотая осень»

2026, 08 октября 09:34

Брянская делегация участвует в XXVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в городе Москве стартовала XXVIII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Мероприятие проходит в Тимирязев Центре. В этом году выставка посвящена технологиям эффективного роста агропромышленного комплекса страны.

В делегацию от Брянской области вошли губернатор Егор Ковальчук, председатель областной Думы Валентин Суббот, замгубернатора Борис Грибанов и руководители ведущих сельхозпредприятий региона.

«Наш регион славится высококачественной продукцией, которая востребована не только в России, но и в мире. Выставка «Золотая осень» — отличная возможность для обмена опытом и налаживания новых контактов», — отметил Губернатор Егор Ковальчук.

В рамках деловой программы состоится юолее 60 круглых столов, сессий и других мероприятий. Представители власти, отраслевого, научного и бизнес-сообществ обсудят вопросы научно-технологического обеспечения продовольственной безопасности, внедрения цифровых решений, подготовки кадров для отрасли и другие актуальные темы.