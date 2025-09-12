Суд в Дятьково вынес приговор по делу о покушении на убийство 27-летней давности. Об этом рассказали в реальной прокуратуре.

Дятьковский городской суд вынес приговор по уголовному делу о попытке убийства 27-летней давности. На скамье подсудимых оказался 58-летний иностранный гражданин.

В январе 1998 года мужчина приехал в Дятьково для совершения заказного убийства 31-летнего жителя города. Несколько дней он тщательно планировал преступление: снял жильё, еупил огнестрельное оружие калибра 7,62 мм и патроны. Также он следил за жертвой, собирая данные о его передвижениях.

Утром 30 января 1998 года обвиняемый приехал к дому потерпевшего. Когда тот вышел, фигурант трижды выстрелил. Пули попали в грудь и бедро, потерпевший упал. Злоумышленник подошёл ближе, выстрелил в голову жертве и скрылся. Благодаря помощи врачей потерпевший чудом остался жив.

Личность правоохранители быстро установили стрелявшего. Но он скрылся за границей и был объявлен в розыск. Только в 2024 году он был задержан в Ростове-на-Дону.

Присяжные заседатели признали иностранца не заслуживающим снисхождения. Потерпевший опознал нападавшего.

Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.