Суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве начальника полиции Брянска

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве начальника Бежицкого РОВД города Брянска 20-летней давности. На скамье подсудимых оказался 51-летний житель города Липецка.

Спустя 20 лет следователям удалось опровергнуть алиби представителя криминальной среды областного центра и его телохранителя, а также получить неопровержимые доказательств их причастности к организации и исполнению убийства. Так, вечером 13 ноября 2001 года обвиняемый по поручению руководителя выследил заместителя начальника Бежицкого РОВД города Брянска подполковника милиции Валерия Хохлова. Около дома на улице Богдана Хмельницкого в Фокинском районе исполнитель преступления несколько раз выстрелил сотруднику милиции в голову. Потерпевший умер на месте происшествия.

Кроме того, вечером 17 мая 2015 года обвиняемый на улице Энгельса в городе Липецке дважды выстрелил из револьвера марки «Шершень» в незнакомого мужчину. Тот проезжая на автомобиле случайно обрызгал фигуранта. Потерпевший получил травмы, но успел убежать и обратиться за медицинской помощью.

Суд приговорил жителя города Липецка к 17 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

В отношении организатора убийства сотрудника милиции уголовное дело прекращено в связи с его смертью в 2003 году.