Суд взыскал с брянского водоканала деньги в пользу упавшего в люк ребёнка

2026, 16 января 12:00

Суд взыскал с брянского водоканала 100 тысяч рублей в пользу упавшего в открытый люк ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Брасовского района провели проверку по факту падения ребёнка в канализационный люк. Инцидент произошёл 9 сентября прошлого года на улице Дзержинского в посёлке Локоть. В канализационный колодец без запорной крышки провалился шестилетний мальчик. Чудом ребёнок не получил серьёзных травм. .

Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала местные водоканала выплатить пострадавшему мальчику 100 тысяч рублей.

Также прокуратура внесла представление главе администрации Брасовского района. После этого в посёлке Локоть на канализационные люки установили 45 железобетонных плит перекрытия с полимерными люками.