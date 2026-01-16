Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Суд взыскал с брянского водоканала деньги в пользу упавшего в люк ребёнка

2026, 16 января 12:00
Суд взыскал с брянского водоканала деньги в пользу упавшего в люк ребёнка
Источник фото

Суд взыскал с брянского водоканала 100 тысяч рублей в пользу упавшего в открытый люк ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Сотрудники надзорного ведомства Брасовского района провели проверку по факту падения ребёнка в канализационный люк. Инцидент произошёл 9 сентября прошлого года на улице Дзержинского в посёлке Локоть. В канализационный колодец без запорной крышки провалился шестилетний мальчик. Чудом ребёнок не получил серьёзных травм. .   

Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала местные водоканала выплатить пострадавшему мальчику 100 тысяч рублей.

Также прокуратура внесла представление главе администрации Брасовского района. После этого в посёлке Локоть на канализационные люки установили 45 железобетонных плит перекрытия с полимерными люками.

Метки: ,

Читайте также

Гараж сгорел минувшей ночью в Супонево
16 января 13:24
Гараж сгорел минувшей ночью в Супонево
Реактивные системы залпового огня ВСУ нанесли удары по объектам энергетики Брянщины
16 января 12:46
Реактивные системы залпового огня ВСУ нанесли удары по объектам энергетики Брянщины
В Жуковке открылся бесплатный каток под открытым небом
16 января 12:38
В Жуковке открылся бесплатный каток под открытым небом

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13886) брянск (6739) ДТП (2658) ГИБДД (2180) прокуратура (2006) уголовное дело (1955) Александр Богомаз (1783) суд (1778) авария (1626) мчс (1457) коронавирус (1272) умвд (1012)