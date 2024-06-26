Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве женщины брянца
Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве женщины жителя Жуковки, скрывшегося от следствия. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. В преступлении подозревают 51-летнего жителя города Жуковка.
По версии следствия, ночью 1 января 2024 года в квартире дома по переулку Школьному в городе Жуковка мужчина поссорился со своей сожительницей. Он избил женщину. Он полученных травм потерпевшая умерла.
Мужчина скрылся от органов предварительного следствия скрылся. Его объявили в международный розыск. Мужчине предъявили обвинение, а суд заочно заключил его под стражу.
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