Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве женщины брянца

Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве женщины жителя Жуковки, скрывшегося от следствия. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. В преступлении подозревают 51-летнего жителя города Жуковка.

По версии следствия, ночью 1 января 2024 года в квартире дома по переулку Школьному в городе Жуковка мужчина поссорился со своей сожительницей. Он избил женщину. Он полученных травм потерпевшая умерла.

Мужчина скрылся от органов предварительного следствия скрылся. Его объявили в международный розыск. Мужчине предъявили обвинение, а суд заочно заключил его под стражу.