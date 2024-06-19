Суд ждёт напавшего с вилами на полицейского брянца

Красногорский районный суд рассмотрит уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Приговор выслушает 45-летний житель Красной горы.

По версии правоохранителей, в августе 2018 года мужчина, страдающий хроническим психическим расстройством, в своём доме набросился с вилами в руках на сотрудника полиции. Тот прибыл по сообщению матери, которой фигурант угрожал убийством.

Страж порядка обезвредил нападавшего, применив пистолет. Фигуранта с ранением доставили в больницу. Спустя время он сбежал и скрывался от правоохранительных органов. В 2024 году его задержали л и заключили под стражу.

Следователи настаивают на применении к мужчине принудительного лечения.