Суд ждёт троих брянцев за причинение смертельных травм приятелю
Суд ждёт троих брянцев, обвиняемых в причинении смертельных травм приятелю. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Выгоничский районный суд рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении обвиняют троих брянцев.
Вечером 30 декабря прошлого года четверо приятелей распивали спиртное в доме одного из них по улице Советской в поселке Деснянский. Мужчины поссорились. Хозяин жилища и двое знакомых избили приятеля. От черепно-мозговой травмы потерпевший умер на месте. На следующий день хозяин дома с одним из фигурантов закопали труп в лесу.
Следователи раскрыли преступление по горячим следам и обнаружили место сокрытия тела.