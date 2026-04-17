Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу денег с банковской карты раскрыли полицейские в Брянске

2026, 17 апреля 08:32
Источник фото

Рецидивиста, подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию города Брянска обратился 44-летний мужчины. Со счёта его утерянной банковской карты пропали почти 12 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснилил, что к краже причастен ранее судимый 46-летний уроженец Навлинского района. Чужую карту подозреваемый нашёл на остановке общественного транспорта в Советском районе. Он успел купить торт, цветы и мобильный телефон в ломбарде.

Фигуранту предъявлено обвинение. Он возместил потерпевшему причиненный ущерб.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Гран-При и восемь дипломов лауреата I степени завоевал брянский ансамбль в Сочи
17 апреля 17:37
Гран-При и восемь дипломов лауреата I степени завоевал брянский ансамбль в Сочи
Брянский суд отправил курьер телефонных мошенников в колонию на три года
17 апреля 16:33
Брянский суд отправил курьер телефонных мошенников в колонию на три года
Брянец стал призёром турнира по настольному теннису в Смоленске
17 апреля 15:34
Брянец стал призёром турнира по настольному теннису в Смоленске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14873) брянск (6915) ДТП (2721) ГИБДД (2265) прокуратура (2086) уголовное дело (2037) Александр Богомаз (1954) суд (1789) авария (1648) мчс (1524) коронавирус (1272) умвд (1060)