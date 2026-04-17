Кражу денег с банковской карты раскрыли полицейские в Брянске

2026, 17 апреля 08:32

Рецидивиста, подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию города Брянска обратился 44-летний мужчины. Со счёта его утерянной банковской карты пропали почти 12 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснилил, что к краже причастен ранее судимый 46-летний уроженец Навлинского района. Чужую карту подозреваемый нашёл на остановке общественного транспорта в Советском районе. Он успел купить торт, цветы и мобильный телефон в ломбарде.

Фигуранту предъявлено обвинение. Он возместил потерпевшему причиненный ущерб.