Суд ждёт жителя Почепа, истязавшего восьмилетнюю падчерицу

Перед судом предстанет 41-летний житель Почепа, систематически избивающий восьмилетнюю дочку сожительницы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело об истязании ребёнка. В преступлении обвиняют 41-летнего жителя Почепа.

По версии следствия, с августа по 20 сентября 2023 года мужчина жил вместе с сожительницей и её тремя маленькими детьми. Пьяным он систематически бил восьмилетнюю падчерицу руками, ремнем и деревянным прутом.

Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до семи лет колонии.