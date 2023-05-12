Судимый брянец сдал на металлолом два чужих автомобиля

Судимый брянец вывез на эвакуаторе и сдал на металлолом два чужих автомобиля. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Факт кражи из гаражного общества в Володарском районе Брянска выявили полицейские во время оперативно-профилактических мероприятий. Оказалось, что оставленные там владельцами автомобили «Газель» и Nissan погрузили на эвакуатор и доставили в пункт приема металлолома. В тот же день транспорт переработали. Хозяевам машин причинен ущерб на 200 000 рублей.
Правоохранители установили и задержали подозреваемого в хищении. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель Брянска. Мужчина рассказал, что месяц присматривался к брошенным автомобилям. Вырученные за транспортные средства 70 000 рублей он за неделю потратил на спиртное и продукты.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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