Суземские полицейские раскрыли кражу духов и тонометра из дома

Суземские полицейские задержали подозреваемого в краже духов и тонометра из дома. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Суземского района. В её дом, разбив окно, проник неизвестный злоумышленник. Он забрал три флакона туалетной воды, зонт и тонометр. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Навлинского района. Стражи правопорядка задержали мужчину. У него изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».