Свидетелей аварии с велосипедистом разыскивают брянские полицейские

Свидетелей аварии с велосипедистом на трассе в Брянском районе разыскивают брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

26 августа около 18 часов 10 минут в районе 6 км автодороги «Брянск-Сельцо» Брянского района произошла серьёзная авария. По версии следствия, 22-летний водитель за рулём автомобиля Fiat Ducato сбил 66-летнего велосипедиста. Мужчине причинён тяжкий вред здоровью. Следователи возбудили уголовное дело.

УМВД России по Брянской области ищёт очевидцев ДТП. Информация о происшествии можно сообщить по адресу: г. Брянск, ул. Советская, д. 102, каб. 5.40 либо по телефону 8 962 145 22 60.