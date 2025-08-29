Свыше 10 килограммов наркотиков изъяли брянские полицейские у трёх иностранцев. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрит уголовное дело о производстве и сбыте наркотиков. Приговор выслушают трое граждан ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 22 лет.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2024 года злоумышленники оборудовали нарколабораторию в нежилом помещении на территории хутора Поляковка в Жуковском районе. Они изготавливали синтетический наркотик PVP для дальнейшего сбыта. Полицейские изъяли три пластиковые емкости с синтетическим наркотиком массой более 10 килограммов и свыше 100 кг прекурсоров запрещённых веществ.

Обвиняемые находятся под стражей. Суд наложил арест на автомобиль одного из иностранцев и хозпостройку.