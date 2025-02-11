Свыше 900 пачек контрафактных сигарет изъяли брянские полицейские у супругов в поселке Старь. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о торговле контрафактными сигаретами. В преступлении обвиняют 47-летнего жителя посёлка Старь и его 38-летнюю супругу.

По версии следствия, соучастники купили немаркированные табачные изделия и привезли в посёлок Старь. Контрафактными сигаретами они торговали в принадлежащем им магазине.

Часть продукции фигурантов хранили в нежилом помещении на дома. Правоохранители из незаконного оборота изъяли свыше 900 пачек немаркированных табачных изделий на более чем 127 тысяч рублей.