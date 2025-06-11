Свыше двух миллионов рублей похитили лжеэксперты у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию на прошлой неделе обратился житель Клинцовского района. Он пообщался с «экспертом» по инвестициям и решил вложить свои сбережения в быстрый заработок. 739 тысяч рублей потерпевший перевёл на указанные незнакомцем счета. После получения денег собеседник перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию на минувшей неделе попали ещё пять жителей Брянской области. Злоумышленники выманилиу них 1 523 000 рублей.