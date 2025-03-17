Сына бывшего брянского замгубернатора обвиняют в посредничестве в получении взятки

Сына бывшего брянского замгубернатора отправили в СИЗО по обвинению в посредничестве в получении взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители задержали сына бывшего заместителя губернатора региона. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, замгубернатор, курировавший в 2019-2021 годах строительство и капитальный ремонт соцобъектов по госконтрактам, получил взятки от подрядчиков спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах областного центра, а также многоквартирного дома по улице Гагарина в городе Фокино. Часть денег чиновнику передавали через его сына. Более 4 млн рублей он получил за покровительство предпринимателей при выполнении контрактов.

Посреднику в передаче взяток предъявлено обвинение. Суд отправил его в СИЗО.