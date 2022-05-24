Таксист пытался скрыться от брянских полицейских со скоростью 180 км/ч (ВИДЕО)

А пассажир выбросил свёрток с белым порошком.

Брянские полицейские задержали пытавшихся скрыться от полиции водителя такси и его пассажира.

На посту ГИБДД инспекторы остановили такси марки Volkswagen Polo. Водитель заметно нервничал. От предложения сотрудников полиции пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

А пассажир в это время взял что-то из салона и решил убежать. Когда за ним погнался второй полицейский, мужчина выбросил свёрток с белым порошком.

Водитель также решил скрыться. Он двигался по трассе со скоростью 160–180 км/ч, пересекал сплошную линию и выезжал на встречку. Машину инспекторам удалось остановить выстрелом по колёсам. Водителя полицейские задержали. В отношении него составлено семь протоколов об административных правонарушениях.

Выброшенный свёрток с белым порошком отправили на экспертизу.