Тело брянца нашли под мостом в Ржеве

Полиция выясняет причины гибели мужчины.

В Ржеве под мостом обнаружено тело жителя Брянска. Очевидцы вызвали медиком на место ЧП – те подтвердили смерть брянца за 12 часов до его обнаружения.

Как стало известно, в последнее время мужчина жил в Москве. Причины и обстоятельства его гибели сейчас устанавливают полицейские.