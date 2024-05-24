Торговавшую наркотиками жительницу Клинцов суд отправил в колонию на три года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело о сбыте и хранении наркотиков. На скамье подсудимых оказалась 42-летняя жительница Клинцов.

С августа 2022 года по февраль 2024 года женщина хранила у себя дома наркотики, употребляла их сама, а также продавала наркопотребителям. Полицейские изъяли из незаконного оборота более 12 граммов марихуаны и более 46 граммов частей конопли.

Суд отправил женщина на три года и два месяца в колонию. Приговор не вступил в законную силу.